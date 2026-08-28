Yola çıkacaklar dikkat! KGM güncel yol durumu bültenini yayımladı: Birçok güzergâh trafiğe kapatıldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Aydın-Denizli Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale hattı başta olmak üzere birçok ana arterde şerit kapatmaları ve servis yolu yönlendirmeleri uygulanıyor. Sürücülere hız limitlerine uyma ve trafik işaretlerine dikkat etme çağrısı yapıldı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOLLARDA SON DURUM

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi kapsamındaki köprüde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. 179-188. kilometreler arasında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun 4-5. kilometrelerinde süren üstyapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatıldı; trafik akışı sağ şeritten kontrollü veriliyor.

ŞERİT DARALTMASI VE İKİ YÖNLÜ ULAŞIM VERİLEN YOLLAR

Aksaray - Nevşehir Yolu: Yolun 29-31. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım karşı şeritten gidiş-geliş olarak iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara - Kırıkkale Yolu: Ankara-Kırıkkale istikametinin 16-19. kilometrelerindeki üstyapı onarımı sebebiyle trafik diğer şeritten iki yönlü olarak aktarılıyor.

SERVİS YOLUNA YÖNLENDİRİLEN VE ÇALIŞMA OLAN DİĞER GÜZERGÂHLAR

Adana - Osmaniye Yolu: 12-13. kilometrelerdeki Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale - Yozgat Yolu: 71-73. kilometrelerde yüksek hızlı tren (YHT) hattı inşaatı sebebiyle ulaşım geçici servis yolundan sağlanıyor.

Tavşanlı - Hisarcık Yolu: 18-27. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü ilerliyor.

Antalya - Korkuteli Yolu: 29-36. kilometrelerdeki Korkuteli Kuzey Çevre Yolu yapımında sürücülerin işaretçilere dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun - Çarşamba - Terme Yolu: 5-6. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.

Bingöl - Solhan Yolu: 5-6. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.