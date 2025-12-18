Yola çıkacaklar dikkat! KGM tek tek uyardı: İşte çalışma yapılan o noktalar ve kapalı şeritler...

Sürücülerin çalışma yapılan sahalarda hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğinin altını çizen Karayolları Genel Müdürlüğü, Ege'nin en işlek rotalarından İzmir-Çeşme Otoyolu için uyarıda bulundu. Otoyolun 0 ile 2. kilometreleri arasında başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzeni değiştirildi. Bu kapsamda sol ve orta şeritler araç trafiğine tamamen kapatılırken, ulaşım akışı diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.

Ankara ile Polatlı arasındaki ulaşım koridorunda da iş makineleri mesaiye başladı. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde bulunan Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları, güzergahtaki akışı etkiledi. Çalışmalar süresince Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı istikametindeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı; sürücüler bölgedeki alternatif yollara yönlendiriliyor.

MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Marmara Bölgesi'nin önemli geçiş noktalarından Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometreleri de bakım çalışmalarından nasibini aldı. Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle bu noktada ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

İç Anadolu'da ise Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Yolun 60-65. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik, bölünmüş yolun tek tarafından iki yönlü olarak işliyor.

Akdeniz hattında Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesi kapsamındaki inşaat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya sınırlarında ise tünellerde uzun soluklu bir bakım süreci başladı. Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde yer alan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları start aldı. Bu noktalarda 30 Ocak 2026 tarihine kadar, gün içinde 09.00-23.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

KARADENİZ'DE HEYELAN ISLAHI VE ASFALT YENİLEME

Karadeniz Bölgesi'nde de birçok noktada ekipler sahada. Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde, Akdağ Tüneli mevkiindeki heyelan önleme çalışmaları trafiğin seyrini değiştirdi; ulaşım Akdağ Tüneli'nin Taşova yönündeki tüpünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Batı Karadeniz'de Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları hız kazandı. Bu sebeple Zonguldak istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak devam ediyor. Doğu Karadeniz'de ise Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin Arhavi-Hopa yönündeki tüpü ile 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakıma alındı. Bu tünellerde saat 08.00 ile 17.30 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Öte yandan Sivas bölgesinde Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor; sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat etmeleri gerekiyor.