Yola çıkacaklar dikkat! O güzergahlarda şeritler kapandı, trafik kilitlendi

Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bültenine göre, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin hızlarını düşürmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Ülke genelindeki birçok güzergahta devam eden çalışmalar, ulaşımı farklı şekillerde etkiliyor.

OTOYOLLARDA ŞERİT DARALTMASI SÜRÜYOR

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu üzerinde de benzer bir uygulama var. Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ile kanopilerin yıkımı sürüyor. Bu nedenle otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltmasına gidildi, ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

BAZI GÜZERGAHLARDA TEK YÖN UYGULAMASI

Ankara-Konya yolunun 11-13. kilometrelerinde farklı bir çalışma yürütülüyor: Yüksek hızla hareket halindeki araçları tespit eden ve ağırlık ölçümü yapan bir sistemin kurulumu sürdürülüyor. Kurulum çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı; ulaşım, Ankara-Konya istikametindeki yoldan iki yönlü olarak yürütülüyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 70-73. kilometrelerinde de yapım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapatılmış durumda, ulaşım ise sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometrelerinde bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti tamamen kapatıldı. Trafik akışı, diğer istikametteki yoldan iki yönlü olarak sürdürülüyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Özellikle 13-16. kilometreler arasında bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü ulaşım sağlanıyor.

Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26-38. kilometrelerinde de yapım çalışmaları sürüyor, bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 22-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgeden geçecek sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışması kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde ise tünel bağlantı yolları ve ikincil tünel işlerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kesimde de ulaşıma kontrollü şekilde izin veriliyor.