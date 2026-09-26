Yola çıkacaklar dikkat! O güzergahlarda şeritler kapandı, trafik kilitlendi
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çok sayıda güzergahta süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu (Çamlık-Kavacık kavşakları, Molla Gürani Viyadüğü): Derz onarım çalışmaları nedeniyle gece 22.00-06.00 arası güney platformda (Ankara istikameti) trafik bant değişikliğiyle diğer platforma aktarılıyor; gündüz derz üstüne monte edilen rampalardan geçiliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu (0-1. km, Aydın istikameti): Üstyapı onarımı nedeniyle sağ ve orta şeritler kapalı, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
- Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu: Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Aksaray-Ortaköy yolu (25-26. km) ve Alaca-Zile yolu (26-32. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu (15-19. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden sürdürülüyor.
- Kırıkkale-Çorum il sınırı-Çorum yolu (34. km): Çalışma nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
- Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolu (19-34. km): Sathi kaplama çalışmaları var, işaret ve işaretçilere dikkat edilmeli.
- Artvin-Erzurum yolu (41-55. km, 12 tünel ve yaklaşımları): Drenaj ve bordür dibi temizlik çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
- Malatya-Havaalanı yolu (0-18. km): Yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor, işaret ve işaretçilere dikkat edilmeli.