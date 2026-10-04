Yola çıkacaklar dikkat! O güzergahlarda şeritler kapandı, trafik kilitlendi

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çok sayıda güzergahta süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yola çıkacaklar dikkat! O güzergahlarda şeritler kapandı, trafik kilitlendi
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu – Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı: Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
  • İzmir Çevre Otoyolu – 0-2. km, 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kolları: Yol yapım çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kapalı, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
  • Ankara-Konya yolu – 56-59. km, Karahamzalı mevkisi: Yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Konya yönü kapalı, trafik karşı yönden iki yönlü veriliyor.
  • Kayseri-Niğde yolu – 22-26. km: Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
  • Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu – 2-7. km: Üstyapı onarım çalışması nedeniyle Mekece-Bilecik yönü kapalı, ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Gerede-Çerkeş yolu – 2-5. km, Kemikli rampası: Yol yapım çalışması nedeniyle Gerede yönü kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
  • Çorum-Amasya il sınırı-Merzifon yolu – muhtelif kesimler: Kablo altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • Ardahan-Şavşat yolu – 16-22. km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • Diyarbakır-Siverek yolu – 21-23. km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • Kurtköy-Şile yolu – 33-34. km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
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