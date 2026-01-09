Yola çıkacaklar dikkat: O güzergahlarda ulaşım durdu, şeritler değiştirildi

Karayolları Genel Müdürlüğü, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu.

Yetkililer, sürücüleri bu bölgelerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

TEM VE ANKARA-SAMSUN YOLUNDA ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ

Bültende yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları arasında kalan 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışma nedeniyle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde ise otoyol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

HEYELAN VE SEL HASARI ULAŞIMI ETKİLİYOR

Doğal afetlerin neden olduğu hasarların onarımı da sürücüleri etkiliyor. Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım güzergahı değiştirildi. Ağır taşıtların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar için ulaşım 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sağlanıyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Havran istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ayancık-Sinop yolunun 0-16. kilometrelerinde sel hasarlarının onarım çalışmaları, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde ise deprem hasarlarının onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 0-7. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve sistemlerin revizyonu yapılıyor. Bu çalışma süresince trafik akışı aralıklarla kesilerek ulaşıma bir sonraki kavşaktan izin veriliyor.

Diğer önemli yol çalışmaları ve uyarılar ise şöyle:

Kayseri-Pınarbaşı Yolu: 24-28. kilometrelerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır Yolu: 25-30. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün Yolu: 4. kilometredeki üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.