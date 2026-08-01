Yola çıkacaklar dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: İşte il il karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu: Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları sebebiyle, Osmangazi Köprüsü yönünden gelerek TEM Otoyolu-Ankara istikametine bağlanan Muallimköy Kavşağı Dilovası-Ankara ayrımı araç trafiğine kapatıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu: Güzergahın 7. ve 9. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışması nedeniyle Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, diğer şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu: Karaisalı Kavşağı mevkisinde, 6. ve 7. kilometreler arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aydın Otoyolu: Yolun 14. ve 15. kilometrelerindeki bakım-onarım faaliyetleri sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve ulaşıma sol şeritten izin verilmeye başlandı.

Ankara-Kırıkkale Yolu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları kapsamında, Ankara-Kırıkkale yolunun 28. ve 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Gerçekleştirilecek bu işlem için yolun her iki istikameti 12.00 ile 13.00 saatleri arasında 15 dakika süreyle ulaşıma kapatılacak.





Torbalı-Ödemiş Yolu: 67. ve 72. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli Yolu: Yolun 5. ve 12. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergah boyunca trafik işaretlerine dikkat etmesi isteniyor.

Sivas-Kangal-Gürün Ayrımı Yolu: 1. ve 2. kilometreler arasında yer alan Kızılırmak Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Sivas yönünde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

İyidere-İkizdere Yolu: Güzergahın 26. kilometresinde meydana gelen göçük dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.