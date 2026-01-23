Yola çıkacaklar dikkat! Otoyol ve ana güzergahlarda şeritler kapandı, rotalar değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) raporuna göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasında bulunan 2-6. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle otoyolun Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İSTANBUL VE ANKARA GÜZERGAHINDA SON DURUM

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde bulunan Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı değiştirildi.

Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollar üzerinden sürdürülüyor.

EGE VE AKDENİZ YOLLARINDA ÇALIŞMA VAR

Turizm bölgelerine ulaşımı sağlayan yollarda da ekiplerin mesaisi devam ediyor. Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltılmasına gidildi.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometreleri ile Çivril-Dinar yolunun 19-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları bulunuyor. Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni beldesi geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışma kapsamında Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde ise ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışmaların sürdürüldüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyarılarda bulundu.