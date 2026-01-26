Yola çıkacaklar dikkat! Otoyollarda çalışma alarmı: İşte kapalı güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-5. kilometreleri ile bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü ile Aydın-İzmir istikameti ve bu yöndeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu noktada açık şeritlere yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ise Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kesimler halinde şerit daraltması yapıyor ve trafik akışını diğer şeritlerden sağlıyor.

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA YÖN DEĞİŞİKLİKLERİ

Başkent ve çevresindeki çalışmalarda da trafik düzeni değişti. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde, Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı arasındaki yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü veriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde Ödemiş-Kiraz yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karadeniz hattında ise Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle araç geçişleri Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22. kilometrelerinde bulunan Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bartın istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Güneydoğu'da ise Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.