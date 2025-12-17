Yola çıkacaklar dikkat! Otoyollarda şeritler kapandı, rotalar değişti: İşte il il 'kırmızı alarm' verilen noktalar

Türkiye'nin ulaşım ağında yürütülen bakım, onarım ve yeni yol yapım projeleri hız kesmeden devam ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) kritik bir bülten yayınlandı.

Ege Bölgesi'nde trafiğin kilit noktalarından biri olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Otoyolun 19 ile 23. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle güzergah yeniden planlandı. Bu kapsamda Aydın istikameti tamamen araç trafiğine kapatılırken, ulaşım akışı Denizli istikameti üzerinden iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

Başkent Ankara'da ise çevre yolunu kullanacak sürücüleri daraltılmış şeritler bekliyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametindeki 0-1. kilometrelerinde yer alan Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple bölgede şerit daraltması uygulanıyor.

Akdeniz hattında ise Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesinin yapım aşamaları nedeniyle bu güzergahta ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Marmara Bölgesi'nde Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunu kullanacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Yolun 27-29. kilometrelerinde süren inşaat faaliyetleri sebebiyle her iki istikamette de şeritler daraltılmış durumda. Sürücülerin bu kesimde trafik işaretçilerine özellikle dikkat etmesi isteniyor.

İç Anadolu'da ise Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerinde devam eden çalışmalar yüzünden ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Doğu Anadolu'da Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan riskine karşı önleme çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Turizmin kalbi Antalya'da ise Alanya Doğu Çevre Yolu'nun 3-5. kilometrelerinde asfalt yenileme ekipleri sahada. Çalışmalar dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karaman-Ermenek hattında yolculuk yapacaklar için iki ayrı noktada çalışma uyarısı yapıldı. Güzergahın 50-60. kilometreleri ile 85-93. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Son olarak Elazığ-Diyarbakır karayolunda da ulaşım düzeni değişti. Yolun 46-48. kilometrelerindeki şantiye faaliyetleri nedeniyle trafik akışı tek şeritten devam ediyor.