Yola çıkacaklar dikkat: Otoyollarda şeritler kapatıldı, işte çalışma yapılan kritik noktalar

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Yayımlanan yol durumu bülteninde, çalışma yapılan noktalar ve uygulanan geçici trafik düzenlemeleri detaylandırıldı.

Bültene göre, İzmir Çevre Otoyolu'ndaki çalışmalar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanacak. 21.00-05.00 saatleri arasında Buca Doğu Kavşağı kolları trafiğe kapatılacak ve ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacak.

Başkent hattında ise Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometreleri arasında bulunan Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı mevkiinde süren kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

ANADOLU YOLLARINDA ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11. kilometrelerinde, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde ise sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu bölgede de sürücülerin işaretçilere riayet etmesi büyük önem taşıyor.

Akdeniz ve Karadeniz hatlarında da yoğun bir çalışma takvimi işliyor. Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor. Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde bulunan Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü Tüneli'nin her iki yönündeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.