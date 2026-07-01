Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü tamamen kapatıldı!

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla, özellikle Türkiye'nin en ana arterlerinden biri olan TEM Otoyolu'nda trafiği derinden etkileyecek tam kapanma kararı başta olmak üzere, şerit kısıtlaması uygulanan ve kontrollü geçiş sağlanan yollar şu şekilde listelendi:

TEM OTOYOLU'NDA DEV KAPATMA: TRAFİK D-100 VE KUZEY MARMARA'YA AKACAK

Marmara bölgesinin en yoğun ulaşım aksı olan TEM (Anadolu) Otoyolu'nda geniş çaplı bir üstyapı hamlesi başlatıldı.

Etkilenen Bölge: Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arası (Güney yol).

Kapatma Detayı: Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe tamamen kapatıldı.

Alternatif Rotalar: Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Çalışmaların 24 saat kesintisiz esasına göre yürütüleceği açıklandı.

İZMİR ÇEVRE OTOYOLU'NDA ŞERİT KISITLAMASI

Güzergah: İzmir Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arası.

Kısıtlama Detayı: Köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü’nün Aydın istikametindeki sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol ve orta şeritten kontrollü olarak akıyor.

TRAFİĞİN ÇİFT YÖNLÜ/SERVİS YOLUNDAN SAĞLANDIĞI ARTERLER

Ankara-Kırıkkale Yolu: Ankara-Kırıkkale istikameti 6-9. kilometreleri arası üstyapı onarım (BSK) çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten (Kırıkkale-Ankara istikameti) iki yönlü (gidiş-geliş) olarak veriliyor.

Aksaray-Nevşehir Yolu: Yolun 0-31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları kapsamında, özellikle 13-16. kilometreler arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-İslahiye-Hassa Yolu: Devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle ana yol trafiğe kapatılarak akış geçici servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

ANADOLU VE KARADENİZ'DE KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Of-Çaykara Yolu (Trabzon): Yolun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma sistemi montajı yapılıyor. Bu nedenle tünel geçişleri tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Turhal-Zile Yolu: 41-47. kilometreler arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile Yolu: 19-23. kilometreler arasında süren yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin hız sınırlarına uyması gerekiyor.

Bingöl-Solhan Yolu: 8-12. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları sürüyor; geçişler kontrollü olarak veriliyor.

Karamanlı-Yeşilova Yolu: 41-44. kilometreler arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi önemle vurgulandı.