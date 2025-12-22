Yola çıkacaklar dikkat: TEM Otoyolu'ndan Anadolu'ya birçok noktada şeritler kapatıldı, işte güncel liste

Karayolları Genel Müdürlüğü, kara yollarındaki son durumu içeren yol durumu bültenini yayınladı.

TEM OTOYOLU'NDA GİŞELER TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu'nun Çorlu Kavşağı kollarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle Edirne ve İstanbul istikametinden gelen araçların otoyoldan Çorlu gişelerine çıkışına izin verilmiyor. Ayrıca, Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da çalışma süresince trafiğe kapatıldı.

Başkent istikametinde süren çalışmalar nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerinde ise Yüksek Hızlı Tren üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Çalışma bölgesinde Emirdağ yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Çifteler yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

HEYELAN VE SEL HASARI ONARIMLARI

Karadeniz ve İç Anadolu bağlantı yollarında doğal afetlerin izleri siliniyor. Keşap-Espiye ayrımı-Yağlıdere yolunun 6-11. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde bulunan Akdağ Tüneli mevkisinde kaya heyelanı temizleme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, Taşova yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki bakım ve onarım çalışmaları ise şu şekilde sıralandı:

Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu: 8-13. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova Yolu: 25-26. kilometrelerde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Trafik akışı bu noktada kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa Yolu: 43-44. kilometrelerde Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu kesimde işaretçilere dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya ve Muğla: Malatya-Talis Köprüsü yolunun 3-5. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 48-57. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.