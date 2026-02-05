Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde 10 noktada yol yapım ve onarım çalışması başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel yol durumu bültenini yayımladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Yayımlanan bültene göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolunda, İzmir istikametinin 2-3. kilometrelerinde köprü çelik derzlerini yenileme çalışmaları sürüyor. Bu sebeple sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Başkentte Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikameti 0-1. kilometrelerinde yer alan Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bölgede şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Kocaeli'de ise İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince menfez çalışması yürütülüyor. Çalışma nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde bulunan Kocayatak Kavşağı'nda ve Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karadeniz bölgesinde Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sürdürülürken, İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde trafik servis yolundan veriliyor. Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde ise devam eden çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Çaykara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Malatya-Havalimanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerliyor.

karayolları yol durumu bülteni
