Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde onlarca noktada trafik kısıtlaması

TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında sürdürülen onarım çalışmaları kapsamında, 21.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanacak. Bu süre zarfında ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları da trafiği etkiliyor.

Yalova-Bursa il sınırı ile Gemlik-Bursa arasındaki 14-18. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ayaş şehir geçişi olan 1-5. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik diğer yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Bergama-Soma yolunun 22-27. kilometrelerinde sağ şerit kapatılarak diğer şeritten iki yönlü geçiş sağlanıyor. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometreleri ve Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri de benzer şekilde kontrollü ulaşıma açık.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Trabzon-Maçka-Torul yolunun 26. kilometresinde yer alan Yeni Maçka Tüneli, otomasyon ve aydınlatma çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapalı. Bu güzergahta sürücüler eski Maçka yolunu kullanıyor.