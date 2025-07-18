Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde onlarca noktada trafik kısıtlaması
Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok ilde süren yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında sürdürülen onarım çalışmaları kapsamında, 21.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanacak. Bu süre zarfında ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları da trafiği etkiliyor.
Yalova-Bursa il sınırı ile Gemlik-Bursa arasındaki 14-18. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Ayaş şehir geçişi olan 1-5. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik diğer yönden iki yönlü olarak veriliyor.
Bergama-Soma yolunun 22-27. kilometrelerinde sağ şerit kapatılarak diğer şeritten iki yönlü geçiş sağlanıyor. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometreleri ve Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri de benzer şekilde kontrollü ulaşıma açık.
Balıkesir-Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Trabzon-Maçka-Torul yolunun 26. kilometresinde yer alan Yeni Maçka Tüneli, otomasyon ve aydınlatma çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapalı. Bu güzergahta sürücüler eski Maçka yolunu kullanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı