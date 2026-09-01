Yola Çıkacaklar Haritayı Kontrol Etsin! Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İl İl Çalışma Bülteni

1 Eylül 2026 Salı günü yayımlanan güncel rapora göre; 1915 Çanakkale Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Ankara Çevre Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin kilit arterlerinde köprü bakımı, tünel elektroniği, altgeçit yenileme ve üstyapı onarımları nedeniyle şerit kısıtlamaları, çift yönlü aktarmalar ve çalışma koridorları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle köprü ve otoyol şerit kapatmalarına karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki trafik işaret ve levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA KRİTİK BAKIM MESAİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü (Malkara - Çanakkale Kesimi): Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde (Km: 179+300 ile 188+100 arası) kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. Onaylı projeye uygun trafik işaretlemeleri yapılan güzergahtaki çalışmalar 12 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecektir.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (O-5): Otoyolun Km: 175+950 – 178+150 aralığında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Söz konusu çalışma 5 Eylül 2026 tarihine kadar sürecektir.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 3 ile 8. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu (Eskişehir Kavşağı - Dodurga Kavşağı Arası): Otoyolun 2-3. kilometrelerinde altgeçit yenileme çalışması nedeniyle Konya istikameti (Dış Çember) trafiğe kapatılmıştır. 30 Eylül 2026 tarihine kadar ulaşım diğer platformdan çift yönlü ve kontrollü olarak (2 şerit Eskişehir, 2 şerit Dodurga istikameti şeklinde) sağlanmaktadır.

KARADENİZ, İÇ VE DOĞU ANADOLU BAĞLANTI YOLLARI

Piraziz - Giresun - Tirebolu Yolu (Uluburun Tüneli): Yolun 50. kilometresinde yer alan Uluburun Tüneli'nin her iki tüpünde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır. Çalışmalar nedeniyle 01.09.2026 günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Zonguldak - Devrek - Mengen Yolu: 48 ile 50. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Afyonkarahisar - Konya Yolu: Güzergahın 7 ile 11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) aktarılmaktadır.

Kırıkkale - Yozgat Yolu: Yolun ilk 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları yapıldığından muhtelif kesimlerde şerit daraltması uygulanmaktadır.

Çorum - Ankara Yolu: 36 ile 38. kilometreler arasında (İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı) yapım işi çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerlemektedir.

Ardahan - Şavşat Yolu: Yolun 16 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım etaplar halinde kontrollü sağlanmaktadır.