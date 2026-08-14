Yola Çıkacaklar Sakın Bu Güzergahları Kullanmayın! KGM'den İl İl Yol Kapanması Haritası

Yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu ve Anadolu Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin en işlek ana arterlerinde üstyapı yenileme, şev koruma, taş duvar inşası ve tünel bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda kritik güzergah trafiğe kapatıldı, ulaşım D-100 ve karşı şeritlere aktarıldı.

KGM, özellikle İstanbul istikametinde seyahat edecek sürücülerin alternatif rotaları kullanmalarını, çalışma yapılan bölgelerde hız sınırlarına ve trafik işaretçilerine harfiyen uymalarını önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM VE ANADOLU OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE BÜYÜK KAPANMA

TEM Otoyolu (İzmit Doğu - Dilovası Kavşağı Kesimi): Yürütülen kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır. Sürücüler bu kesimde doğrudan D-100 Karayolu'na yönlendirilmektedir. Çalışmalar 7/24 gün/saat kesintisiz esasına göre sürdürülmektedir.

Anadolu Otoyolu (Kızılcahamam - Çamlıdere Kavşakları Arası): Otoyolun 7 ile 12. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak paylaşımlı şekilde sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu (Adana - Gaziantep Hattı): Otoyolun 6-7. kilometrelerinde bulunan Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak verilmektedir.

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU HATTINDA YOL YAPIM MESAİSİ

Aliağa - Ayvalık Yolu: Yolun ilk 0 ile 6. kilometreleri arasındaki yoğun yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Antalya - Manavgat - Alanya Yolu: Turizm merkezlerini birbirine bağlayan hattın 0 ile 28. kilometreleri arasında geniş çaplı yol yapım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

Diyarbakır - Siverek Yolu: Güzergahın 33 ile 36. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden sağlanmaktadır.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU: 20 TÜNELDE TEMİZLİK, ŞEV DUVARI ÖNLEMLERİ

Artvin - Erzurum Yolu (20 Tünelde Bakım Alarmı): Yolun 0-37. kilometreleri arasında yer alan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması başlatılmıştır. 10 Ağustos - 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak çalışma kapsamında, her gün 08:00 - 17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak - Devrek - Mengen Yolu (Bakacakkadı Mevkii): 35 ile 39. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak devam etmektedir.

Mengen - Yeniçağa Yolu: Yolun 27-29. kilometreleri arasında olası heyelan ve taş düşmelerini engellemek amacıyla yapılan şev düzenleme ve taş duvar çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü verilmektedir.

Kayseri - Sivas Yolu: Yolun 57 ile 61. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.