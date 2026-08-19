Yola Çıkacaklar Sakın Bu Yollara Girmeyin! Karayolları'ndan İl İl Kapalı Yollar Ve Çalışma Haritası

19 Ağustos 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Karadeniz sahil hattı başta olmak üzere çok sayıda ana arterde üstyapı onarımı, bölünmüş yol yapımı ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle şeritler kapatıldı, ulaşım D-100 ve karşı şeritlere aktarıldı.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Otoyolu İzmit-Dilovası hattındaki 7/24 kesintisiz otoyol kapanmasına ve otoyollardaki çift yönlü şerit bölmelerine karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM VE ANADOLU OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE BÜYÜK KAPANMA

TEM Otoyolu (İzmit Doğu - Dilovası Kavşakları Arası): Otoyol üzerinde yürütülen kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım doğrudan D-100 Karayolu'na aktarılmıştır. Çalışmalar 7/24 gün/saat kesintisiz esasına göre sürdürülmektedir.

Anadolu Otoyolu (Dörtdivan - Yeniçağa Kavşakları Arası): Otoyolun 2 ile 5. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti şeklinde paylaştırılmıştır).

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 3 ile 8. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak kontrollü şekilde aktarılmaktadır.

MARMARA, KARADENİZ VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARI

Sakarya - Hendek Yolu: Yolun 3 ile 5. kilometreleri arasındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil aksının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı karşı şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir - Karacabey Yolu: Yolun 5 ile 6. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

Kayseri - Nevşehir Yolu: Güzergahın 64 ile 66. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

KASTAMONU SAHİLİ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU GÜZERGAHLARI

İnebolu - Abana - Çatalzeytin Yolu: Yolun 25 ile 43. kilometreleri arasındaki geniş hatta asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin mıcır ve taş sıçraması tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Diyarbakır - Mardin Yolu: Güzergahın 13 ile 18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak ilerlemektedir.

Aşkale - Bayburt Yolu: Yolun 8 ile 11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin güzergahtaki trafik işaret ve levhalarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.