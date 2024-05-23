Yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada yaralanan Ceylin hayatını kaybetti

Mersin'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için Perihan Çiğdem'in manevra yaptığı otomobilin takla attığı kazada yaralanan 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem, hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada yaralanan Ceylin hayatını kaybetti

Kaza, 16 Mayıs'ta Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Perihan Çiğdem, yönetimindeki otomobille Silifke'den Tarsus'a dönerken, yola çıkan köpeğe çapmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atan otomobilin sürücüsü Perihan Çiğdem ile beraberindeki eşi Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem ve diğer 2 çocuğu yaralandı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ortaokul öğrencisi Ceylin Çiğdem, tüm müdahalelere rağmen, bugün yaşamını yitirdi.

Ceylin Çiğdem'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Kazadan yaralı kurtulan ancak tedavileri süren anne ve babası ise cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ceylin Çiğdem, toprağa verildi.

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