Yola çıkmadan mutlaka bakın... İşte KGM'nin tam yol durumu listesi...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok önemli güzergahta trafik akışı kontrollü olarak veya alternatif yollardan sağlanıyor.

KGM bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 47-50. kilometrelerindeki Dilovası-Muallimköy kavşaklarında (İstanbul istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Sürücüler için kritik bir uyarı da yapıldı; D100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası gişelerine girişlere de izin verilmiyor. Çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA KÖPRÜ ONARIMI: 7 KASIM'A KADAR KAPALI

Bir diğer önemli çalışma ise Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştiriliyor. Otoyolun 34. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nün (Kızılcahamam mevkisi) üstyapısındaki onarım çalışmaları sebebiyle 1125 metrelik kesim 7 Kasım'a kadar trafiğe kapatıldı.

İstanbul istikametindeki bu çalışma süresince trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam edecek.

Karadeniz Bölgesi'nde yola çıkacaklar için de uyarı geldi. Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Bu çalışma nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verilecek.

EGE VE AKDENİZ GÜZERGAHLARINDAKİ SON DURUM

Aydın-Germencik yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ayrıca Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde de çalışma mevcut. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki bu çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometresinde ise asfalt yapımı dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karaman-Kılbasan yolunun 33. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Benzer bir durum Balıkesir-Kepsut yolunda da yaşanıyor. Yolun 4-8. kilometrelerindeki yapım faaliyetleri sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle önemli bir trafik düzenlemesi yapıldı.

Çalışmalar sebebiyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.