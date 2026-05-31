Yola çıkmadan önce bakın! 31 Mayıs karayollarında son durum

Güvenli bir seyahat için sürücülerin hız sınırlarına uymaları, çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları önem arz ediyor.

İşte seyahat planı yapanların mağdur olmaması için 31 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla trafiğin servis yollarından veya tek şeritten kontrollü sağlandığı o kritik güzergahlar:

31 Mayıs 2026 Güncel Yol Durumu Raporu

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu: Kırkağaç - Akhisar kavşakları arası 6 ile 12. kilometreler arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, karşı istikametten iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak sağlanıyor.

Polatlı - Ankara Yolu: 44 ile 46. kilometreler arasında yer alan Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle; Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu bölgede servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor.

Eskişehir - Kütahya Yolu: Yolun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda yürütülen kavşak iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Antalya - Isparta Yolu: 34 ile 36. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine ekstra dikkat etmesi gerekiyor.

Isparta - Beyşehir Yolu: 29 ile 36. kilometreler arasındaki geniş çaplı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik tamamen servis yoluna yönlendirilmiş durumda.

Kelkit - Erzincan Yolu: Yolun 23 ile 24. kilometrelerinde meydana gelen çökme nedeniyle ekipler dolgu çalışmaları yürütüyor. Sürücülerin bu bölgedeki hız sınırlarına ve uyarılara uyması önem taşıyor.

İnebolu - Kastamonu Yolu: 52 ile 56. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yolundan ulaşım sağlıyor.

Toprakkale - İskenderun Yolu: 34 ile 38. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bingöl - Solhan Yolu: 11 ile 12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Digor - Tuzluca Yolu: 68 ile 72. kilometreler arasındaki sol şeritte çalışma yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı tamamen sağ şeritten kontrollü olarak devam ediyor.