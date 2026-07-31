Yola çıkmadan önce bakın! 31 Temmuz 2026 yol durumu bültenini yayımladı!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı son bültende; yapım, bakım ve onarım süreci devam eden kritik hatlar sıralandı. Trafiğe çıkacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yönlendirmelere dikkat etmesi gereken güncel yol durumu listesi açıklandı.

TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde şerit aktarımı yapılacak

TEM Otoyolu: 0-3. kilometreleri arasında 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Gaziosmanpaşa Kavşağı-Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğünde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Kuzey yol platformunda (Edirne istikameti) her akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında çalışma yapılacak olup, gece saatlerinde band değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Ulaşım gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda emniyet şeridi kapatılacak

İzmir Çevre Otoyolu: Uzundere Kavşak Kolları ile Selvaz giriş ve çıkış kollarında 3 Ağustos 2026 ile 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında, gece saat 22.00 ile sabah saat 05.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında emniyet şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılacak, trafik akışı diğer şeritten sağlanacaktır.

8 kritik güzergahta son durum ve çalışma detayları

Konya-Afyonkarahisar Yolu: 54-58. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalıdır. Trafik, bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale Yolu: 35-37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürülmektedir.

Göksun-Kahramanmaraş Yolu: Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolunun 12-13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapıldığından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Samsun-Çarşamba-Terme Yolu: 5-6. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bingöl-Solhan Yolu: 5-6. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli Yolu: 5-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çanakkale-Çan Yolu: 39-40. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.