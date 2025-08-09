Yola çıkmadan önce bakın! Bugün bu yollarda çalışma var
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yolculuk öncesi bu bilgileri incelemek, sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir seyahat yapmasını sağlayacak.
KGM’nin yayımladığı bültende, çalışma yapılan bölgelerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine mutlaka uyması gerektiği vurgulandı. İşte öne çıkan bazı çalışmalar:
TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı – Körfez Kavşağı (0-11. km)
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Trafik, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendiriliyor.
Aydın – Denizli Otoyolu Köşk Bağlantı Yolu (0-2. km)
Şev çalışmaları sebebiyle Denizli yönünde emniyet şeridi ve 1. şerit kapalı. Trafik sol şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı – Düzce Kavşağı (16-18. km)
İstanbul yönü üstyapı onarımı nedeniyle kapalı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu Ceyhan – İskenderun Batı Kavşağı (12-16. km)
Üstyapı onarımı sebebiyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Niğde – Pozantı Otoyolu (0-6. km)
Adana yönünde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik 3 numaralı şeritten ilerliyor.
Yalova – Bursa İl Sınırı – Gemlik – Bursa Yolu (9-12. km)
Asfalt yenileme nedeniyle Yalova–Bursa istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
Sinop – Boyabat Yolu (51-53. km)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alanya – Gazipaşa – 5. Bölge Hududu Yolu (3-5. km)
Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.
Tirebolu – Doğankent Yolu (34. km)
Güvenlik Tüneli’nde 5-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında 08.00-17.00 saatlerinde bakım çalışmaları yapılacak. Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Bingöl – Solhan Yolu (23-29. km)
Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.