Yola çıkmadan önce bakın! Bugün bu yollarda çalışma var

KGM’nin yayımladığı bültende, çalışma yapılan bölgelerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine mutlaka uyması gerektiği vurgulandı. İşte öne çıkan bazı çalışmalar:

TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı – Körfez Kavşağı (0-11. km)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Trafik, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendiriliyor.

Aydın – Denizli Otoyolu Köşk Bağlantı Yolu (0-2. km)

Şev çalışmaları sebebiyle Denizli yönünde emniyet şeridi ve 1. şerit kapalı. Trafik sol şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı – Düzce Kavşağı (16-18. km)

İstanbul yönü üstyapı onarımı nedeniyle kapalı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu Ceyhan – İskenderun Batı Kavşağı (12-16. km)

Üstyapı onarımı sebebiyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Niğde – Pozantı Otoyolu (0-6. km)

Adana yönünde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik 3 numaralı şeritten ilerliyor.

Yalova – Bursa İl Sınırı – Gemlik – Bursa Yolu (9-12. km)

Asfalt yenileme nedeniyle Yalova–Bursa istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop – Boyabat Yolu (51-53. km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alanya – Gazipaşa – 5. Bölge Hududu Yolu (3-5. km)

Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.

Tirebolu – Doğankent Yolu (34. km)

Güvenlik Tüneli’nde 5-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında 08.00-17.00 saatlerinde bakım çalışmaları yapılacak. Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bingöl – Solhan Yolu (23-29. km)

Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.