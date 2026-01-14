Yola çıkmadan önce bakın! Hangi yollar trafiğe kapandı? Karayolları güncel listeyi yayımladı

Karayolları Genel Müdürlüğünün raporuna göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu bölgesinde önemli bir altyapı değişikliği gerçekleştiriliyor. Gişelerin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sebebiyle, Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir kavşak kollarında ise aydınlatma sistemi yenileniyor. Direklerin değişimi ve revizyon çalışmaları nedeniyle trafik akışı belirli aralıklarla kesiliyor ve sürücüler ulaşım için bir sonraki kavşağa yönlendiriliyor.

Güneydeki ana arterlerden TAG Otoyolu'nda da bakım çalışmaları sürüyor. Otoyolun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde gerçekleştirilen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde şerit düzenlemesine gidildi. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten bant aktarımı yapılarak iki yönlü olarak devam ediyor.

Başkent trafiğini etkileyen çalışma ise Polatlı-Ankara yolunda devam ediyor. Yolun 44-46. kilometrelerinde bulunan Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle, Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kollar trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Turizm bölgelerine giden yollarda da kontrollü geçişler uygulanıyor. Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde yer alan Kocayatak Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları ile Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım onarım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karadeniz hattında Ordu ve Rize istikametlerinde üstyapı çalışmaları dikkat çekiyor. Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki onarım nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Benzer şekilde Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle Rize yönü trafiğe kapatıldı ve trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren projesi kapsamında üst geçit çalışması yapılıyor. Bu çalışma nedeniyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Çifteler istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Elazığ-Diyarbakır yolunda çalışma var. Yolun 46-48. kilometrelerinde süren yapım faaliyetleri nedeniyle sürücüler tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyor.