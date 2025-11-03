Yola çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte il il kapalı olan tüm yollar...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki yol ağında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücülere yönelik bir dizi uyarıda bulundu. Kurumun yol durumu bültenine göre, çalışma yürütülen kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine riayet edilmesi hayati önem taşıyor.

OTOYOL GEÇİŞLERİNDE BÜYÜK ÇALIŞMALAR

Otoyollardaki en kritik çalışmalardan biri Anadolu Otoyolu'nun 0-11. kilometreleri arasındaki Bolu Dağı geçişinde yürütülüyor. Uzatılan tünel portal yapısının alın kısmındaki kaplama faaliyeti nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım tek şeritten sağlanacak. KGM, çalışmanın sona eriş saatinin, trafiğin yoğunluk durumuna göre değiştirilebileceği notunu düştü.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda da sürücüleri önemli bir kısıtlama bekliyor. Yolun 0-4. kilometrelerinde, Pamukkale bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu trafiğe tamamen kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin yönlendirme levhalarına dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasındaki 0-5. kilometrelerinde ise yolda meydana gelen münferit bozulmaların onarımı dolayısıyla şerit daraltması uygulanıyor. Ulaşım, daraltma yapılmayan diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Avrupa Otoyolu'nun Kırıklareli-Tekirdağ il sınırı-Saray Kavşağı arasındaki İstanbul İstikametinin 124-126. kilometrelerinde de üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılmış durumda; ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığı bildirildi.

O YOLLAR 'PATLATMA' NEDENİYLE TAMAMEN KAPANACAK

Günün belirli saatlerinde ise iki önemli güzergah patlatmalı yol çalışmaları nedeniyle tamamen trafiğe kapatılacak. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak patlatmalı çalışma sebebiyle yol ulaşıma kesilecek. Trafik bu sürede Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Benzer bir çalışma Beyşehir-Derebucak yolunun 47-54. kilometrelerinde yürütülecek. Saat 13.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek patlatma dolayısıyla yolun Antalya-Konya istikameti trafiğe kapatılacak ve ulaşım Derebucak şehir geçişinden sağlanacak.

DİĞER KESİMLERDEKİ YOL ÇALIŞMALARI VE KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun hemen 0-1. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla da bölünmüş yolun Kütahya istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik, Eskişehir istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Son olarak, Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometrelerinde yürütülen yol şevi temizlik çalışması nedeniyle güzergahın kısa sürelerle trafiğe kapatıldığı, ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi.