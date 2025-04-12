Yola çıkmadan önce dikkat! İşte trafiği etkileyen son çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı güncel yol durumu bültenine göre, yurt genelindeki birçok önemli güzergâhta yol çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bu bölgelerde daha dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve levhalarına uymaları istendi.

İZMİR-AYDIN OTOYOLUNDA TRAFİK YÖNLENDİRİLİYOR

İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın Kuzey ile Aydın Güney kavşakları arasındaki 4-5. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çıldır Havalimanı ve Aydın Kuzey kavşakları üzerinden sağlanıyor.

TEM OTOYOLU’NDA GECE ÇALIŞMASI

TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında farklı noktalarda saat 21.00-07.00 arasında gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor.

EGE VE MARMARA’DA ULAŞIM KONTROLLÜ

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolu 48-49. kilometrelerinde, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu Ankara-Bursa istikametinde 27-29. kilometrelerdeki çalışmalar sebebiyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

KARA YOLLARINDA HEYELAN VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolu 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle sürdürülen ıslah çalışmaları kapsamında trafik servis yolundan kontrollü veriliyor.

Trabzon-Maçka yolu 3-25. kilometreleri arasında 30 Nisan’a kadar sürecek fiber optik altyapı çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

ANADOLU’DA YOĞUN YOL ÇALIŞMALARI

Seydikemer-Söğüt yolu 3-4. kilometrelerinde, özellikle Seydikemer Devlet Hastanesi önündeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kayseri-Niğde yolu 7-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolu 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapıldığı için trafik kontrollü akıyor.

Kırıkkale-Konya yolu 28-33. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya yönü kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.