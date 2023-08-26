Yola fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!

Konya’nın Emirgazi ilçesinde yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yola fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!

Kaza, dün akşam Camikebir Mahallesi 87115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B’nin kullandığı 68 EV 742 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan 2 yaşındaki Umut Ensar Bayrakçı’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaşındaki çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu anlaşılan Umut Ensar Bayrakçı, Konya’ya sevk edildi. Küçük çocuk Konya’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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