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Yolcu minibüsü çaya uçtu! Yaralılar var

Batman-Siirt şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir yolcu minibüsü Garzan Çayı'na uçtu. Minibüste yolcular bulunurken, yolcu sayısı henüz bilinmiyor. Kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu minibüsü çaya uçtu! Yaralılar var
Batman-Siirt şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir yolcu minibüsü Garzan Çayı'na uçtu. Minibüste yolcular bulunurken, yolcu sayısı henüz bilinmiyor. Kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Kaynak: DHA
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