Batman-Siirt şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir yolcu minibüsü Garzan Çayı'na uçtu. Minibüste yolcular bulunurken, yolcu sayısı henüz bilinmiyor. Kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.