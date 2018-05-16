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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

Kaza, dün akşam, Afyonkarahisar- İzmir yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi.

Şehir merkezi ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney köyü arasında taşımacılık yapan Celal Yıldız'ın (60) kullandığı 03 RH 252 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarladı. Kazada sürücü Yıldız ile yolcular Sena Albayrak (18), Nazmiye Kurt (18), Sara Derviş (23), Ömer Yaman (15), Mevlüt Kösem (55), Maver Kösem (24), Seyit Ahmet Yüksel (20) ve Ali Sancak (46) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afyonkarahisar #izmir yolu #trafik kazası #9yaralı #minibüs
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