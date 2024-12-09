Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı
Muğla'nın Ula ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 5 kişi yaralandı.
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Muğla'nın Ula ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı