Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 23 ADL 080 plakalı Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Doğan Şahin'in (54) kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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