Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi ölürken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aksel Seyahat firmasına ait 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, bölgeye gelip kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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