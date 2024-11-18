Yolcu otobüsü takla attı: 1 can kaybı çok sayıda yaralı var!

Eskişehir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yolcu otobüsü takla attı: 1 can kaybı çok sayıda yaralı var!
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde, Ömer Yeşilyurt (43) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Nihat Yüceler’in (56) yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alanya-Bursa seferini gerçekleştiren otobüste, şoför ve muavin dahil toplam 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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