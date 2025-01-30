Zonguldak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gökgöl Tüneli mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.G'nin (36) kullandığı 34 GV 658 plakalı yolcu otobüsü, tünel duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

Kaza yerinde bir süre bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.