Yolcu otobüsü ve işçi servisi çarpıştı! Feci kazada 17 kişi yaralandı

Kayseri'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Osman Kavuncu Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.F. idaresindeki 38 YILTUR 014 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Z.Y'nin kullandığı 38 P 2034 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mersin'den Trabzon'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı.