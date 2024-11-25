Yolcu otobüsü ve işçi servisi çarpıştı! Feci kazada 17 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yolcu otobüsü ve işçi servisi çarpıştı! Feci kazada 17 kişi yaralandı
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Kayseri'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Osman Kavuncu Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.F. idaresindeki 38 YILTUR 014 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Z.Y'nin kullandığı 38 P 2034 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yolcu otobüsü ve işçi servisi çarpıştı! Feci kazada 17 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mersin'den Trabzon'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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