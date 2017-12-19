Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirildi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirildi.



Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun ilçe girişinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında, Iğdır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste arama yapan ekipler, bagaj kısmında C.A'ya ait valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirdi.



Gözaltına alınan C.A, Suşehri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Zanlı ilk sorgusunun ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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