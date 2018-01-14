Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı Trabzon havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı. Uçak, denize metreler kala dik yamaçta çamura saplanarak durabildi. Mürettebat dahil 168 kişi ölümle burun buruna geldi.

168 yolcusu bulunan uçak pistten çıktı, korku dolu anlar yaşandı.



Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.



Taksi yolu yerine deniz tarafına yönelen uçak dik yamaçta asılı kaldı.



Korku ve panik yaşayan yolcular uçaktan güçlükle tahliye edilebildi.



Kaza nedeniyle Trabzon Havalimanı hava trafiğine kapatıldı. Trabzon'a inecek uçaklar Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.



Ucuz atlatılan kazanın dehşete düşüren görüntüleri sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Uçağın durduğu nokta adeta bir mucize yaşandığını ve facianın eşiğiden dönüldüğünü gözler önüne serdi.



Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada "162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisinin tahliye edildiği, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı" beliritildi.



Trabzon havalimanı gece boyu süren çalışmaların ardından tekrar hava trafiğine açıldı.



Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışma sürüyor.







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