Yolcunun ayakkabılarından 3 kilo külçe altın çıktı!

Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

Yolcunun ayakkabılarından 3 kilo külçe altın çıktı!
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilen birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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