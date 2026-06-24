Yolda kaldı, yardımı reddetti: 10 dakika sonra aracında başından vurulmuş halde bulundu!

Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi istikametinden Saray yönüne doğru seyreden E.S.Ç. idaresindeki 34 KGA 534 plakalı otomobil, Sefaalan Mahallesi girişine geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç yoldan çıkarak durabildi.

Bu esnada aracın lastiğinin patladığını fark eden çevredeki mahalle sakinleri sürücünün yanına giderek yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Vatandaşların bu sorusuna olumsuz yanıt veren ve herhangi bir yardım talebinde bulunmayan sürücünün yanından ayrıldıkları öğrenildi.

Mahallelinin bölgeden ayrılmasının ardından çok kısa bir süre içinde durum tamamen değişti. İddiaya göre, ilk diyalogdan yaklaşık 10 dakika sonra aynı güzergahtan geçen başka bir vatandaş otomobili kontrol ettiğinde sürücüyü aracın içerisinde başından vurulmuş halde buldu. Durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen genç, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ancak burada doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Hastanede vefat eden E.S.Ç.'nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yaşananların ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın bir cinayet mi olduğu yoksa intihar mı olduğu sorusu, devam eden soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.