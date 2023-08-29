Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Meryemoğlu Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JB 4774 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yol kenarındaki kamera direğine çarpıp takla atan otomobil ters döndü.

Otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.