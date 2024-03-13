Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 Kişi...

Bolu’nun Gerede ilçesinde yolda çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 Kişi...

Kaza, Gerede-Karabük Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede’den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Kazada sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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