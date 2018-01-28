Doğu illerinde terör nedeniyle mağdur olan köylüler, yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarının giderilmesini istiyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bingöl'deki köylülerin sıkıntılarını ekranlarınıza getiriyoruz.

Yollar çamur, çöpler toplanmıyor. Köyü ayıran dereden bile kendi imkanlarıyla geçmek zorundalar.Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıurfa'da yurttaşlar alt yapı ve içme suyu istiyor.Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Bulutçeker Köyü ortadan geçen dere nedeniyle 2'ye ayırılmış durumda. Kış aylarında su seviyesi yükselince köylüler karşı tarafa geçemiyor.Öğrenciler okula, hastalar ise hastaneye kendi imkanlarıyla gidiyor. Ancak imkânları çoğu kez el vermiyor.Bulutçeker Köyü sakinleri dere üzerine köprü yapılmasını istiyor.Şanlıurfa'nın Gölcük Köyü'nde de benzer manzaralar var. Başta elektrik olmak üzere, içme suyu ve alt yapı sorunu vatandaşı mağdur ediyor.Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip köyde vatandaş elektrik şirketi DEDAŞ'a tepkili.Burası da Bingöl'ün Simani Mahallesi...Mahallede bulunan tüm yollar çamurlu. Ambulans ve itfaiye mahalleye girmekte çoğu zaman sorun yaşıyor. Öğrenciler de okula çamur nedeniyle zorlukla gidiyor.Mahallenin şebeke suları da sıkıntılı.