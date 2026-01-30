Yollarda çalışma alarmı: Hangi güzergahlar trafiğe kapatıldı?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, sürücülerin yapım ve onarım yapılan bölgelerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri ile bağlantı yollarında derz onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda otoyolun Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü bölgesinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım sağ şerit üzerinden devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüştürülmesi için mesai yapılıyor. Çalışma nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları aracılığıyla kontrollü şekilde yapılıyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Tatil bölgelerini ilgilendiren bir diğer çalışma ise Bodrum-Milas yolunda sürüyor. Yolun 8-10. kilometrelerindeki kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, Yenişehir-Havalimanı istikametinde (sağ taşıma) ulaşım durduruldu. Trafik, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometreleri, saat 13.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışması nedeniyle tamamen ulaşıma kapatılacak.
Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde ise devam eden heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede hem Ankara hem de Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Çaykara istikametinde ulaşım iki yönlü olarak devam ediyor.
Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde bulunan Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapısı çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada trafik akışı, mevcut köprü üzerinde Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı