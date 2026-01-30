Yollarda çalışma alarmı: Hangi güzergahlar trafiğe kapatıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, sürücülerin yapım ve onarım yapılan bölgelerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri ile bağlantı yollarında derz onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda otoyolun Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü bölgesinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım sağ şerit üzerinden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüştürülmesi için mesai yapılıyor. Çalışma nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları aracılığıyla kontrollü şekilde yapılıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Tatil bölgelerini ilgilendiren bir diğer çalışma ise Bodrum-Milas yolunda sürüyor. Yolun 8-10. kilometrelerindeki kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, Yenişehir-Havalimanı istikametinde (sağ taşıma) ulaşım durduruldu. Trafik, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometreleri, saat 13.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışması nedeniyle tamamen ulaşıma kapatılacak.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde ise devam eden heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede hem Ankara hem de Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Çaykara istikametinde ulaşım iki yönlü olarak devam ediyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde bulunan Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapısı çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada trafik akışı, mevcut köprü üzerinde Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sürdürülüyor.