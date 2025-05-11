Yollarda dikkat! Hangi güzergahlar kapalı, hangi yollar kontrollü?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden sürücülere önemli uyarı: Türkiye genelinde süren yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor, bazı yollar ise trafiğe tamamen kapatıldı. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken bölgeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yollarda dikkat! Hangi güzergahlar kapalı, hangi yollar kontrollü?
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Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ülke genelindeki bazı kara yollarında trafik akışının etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması ve hızlarını düşürmeleri gerektiği vurgulandı.

EGE BÖLGESİ: PETKİM KAVŞAĞINDA TRAFİK KISITLI

İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresinde yer alan Petkim Köprülü Kavşağı’nda süren çalışmalar nedeniyle Aliağa-İzmir istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: DİYARBAKIR VE GAZİANTEP’TE KONTROLLÜ ULAŞIM

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasında süren çalışmalar nedeniyle araçlar bölünmüş yolun tek yönünden çift yönlü geçiriliyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde de benzer şekilde kontrollü trafik uygulaması yapılıyor.

MARMARA BÖLGESİ: DEMİRYOLU VE KARAYOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometreleri arasında Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle sürücüler aynı yolun bir şeridinden çift yönlü ilerliyor. Ayrıca Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometreleri arasında servis yolu kullanıma açıldı.

İÇ ANADOLU: KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA KISITLAMA

Kırıkkale-Konya yolu üzerindeki Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisinde toprak işleri çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

KARADENİZ: TÜNEL GEÇİŞLERİNE GECE KISITLAMASI

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli ve 55. kilometredeki Trabzon Tüneli’nde gece saatlerinde (21.00-07.00) yapılacak çalışmalar sırasında trafik tek şeritten ve kontrollü olarak geçiriliyor.

DOĞU ANADOLU VE İÇ BATI ANADOLU: ARTAN YOĞUNLUK

Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresinde devam eden yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometreleri ile Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun çeşitli kesimlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle sürücülerin ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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