Yolu trafiğe kapatan kaza: Arnavutköy'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Arnavutköy’de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla iki kamyonun çarpıştığı kaza büyük paniğe neden oldu. Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kavşaktan çıkarak Esenyurt yönüne gitmeye çalışan Şahin Tezel yönetimindeki 34 HTU 28 plakalı kamyona, Hadımköy istikametinde seyir halinde olan Yunus Emre Dilli kontrolündeki 34 VR 7002 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tezel araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, hafriyat kamyonu sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak yola devam ettiğini ve kazanın bu nedenle yaşandığını ileri sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun zedelenmesi sonucu yola yakıt döküldü. Yol bakım ve itfaiye ekipleri, kayma riskine karşı temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Hadımköy istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Kamyonların kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.