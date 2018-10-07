Adana'da, yön levhasına çarpan araç alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Ercüment Erdoğan idaresindeki 33 F 4174 plakalı jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı ile yan yol ayrımındaki yöne levhasına çarptı.



Kazada sürücü Erdoğan yara almazken, jipin yanmaya başlaması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle götürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.