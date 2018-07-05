İnciriyle meşhur Aydın'dan bir haberimiz var sırada... Aydın Ticaret Odası, Muğla yolu üzerinde Yöresel Ürünler Satış Noktası açtı. Aydın'ın meşhur inciri ve zeytini başta olmak üzere, pek çok yöresel ürün burada satışa sunuldu.

Aydın'da yöresel ürünler satış noktası törenle açıldı.



Muğla yolundan geçen herkes, Aydın'ın tüm yöresel ürünlerini burada bulabilecek.



Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, turizm yolu üzerindeki bu satış noktasıyla Aydın'ın bir eksiğini giderdikleri görüşünde.



Aydın-Muğla karayolunun 2'nci kilometresinde açılan yöresel ürünler satış noktasında, yok yok. Aydın'ın meşhur inciri, zeytini ve kestanesi başta olmak üzere, çok farklı bitkisel ürünler tezgahdaki yerini aldı.



Ambalajlı kuru incir, incir çekirdeği yağından üretilen cilt kremi ve sabun, acı kırmızı biber reçeli, hayıt balı, nar ekşisi, ceviz, kestane şekeri, hakiki sızma zeytinyağı bunlardan yalnızca birkaçı.



Satış noktasında ayrıca erişte ve Aydın'ın meşhur yemeği Yuvalama gibi pişirmelik yemek ürünlerini de bulmak mümkün.



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