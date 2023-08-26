Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Çorum'da park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
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Olay, akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı 31. Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobilin camına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Araç sahibi S.H.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken başlatılan soruşturma sürüyor.

YORGUN MERMİ VAKASI BİTMİYOR!

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti - Resim : 1

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti - Resim : 2

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti - Resim : 3

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti - Resim : 4

Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndüDevrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndüYurt
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