Yörükler, Denizli'de buluştu, çalıştay düzenledi. Tarihsel süreçte Yörüklerin ve Türkmenlerin nasıl bütünleştiği, Anadolu'nın nasıl Türkleştiği anlatılan çalıştaya ilgi yoğundu.

Denizli Yörükleri Derneği ve Acıpayam Dernekler Birliği , "Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı" düzenledi.



Çalıştaya Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Prof. Dr. Tuncer Baykara ve Mehmet Akif Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Himmet Büke katıldı.



Göçer Türklerle ilgili bilinmeyenleri Tuncer Baykara, anlattı.



Kaymakam Dr. Adem Uslu da, Denizli'nin Türkleşmesinde Türkmenlerin katkısına değindi.



Sultan Alpaslan'ın ve Atatürk'ün Anadolu'daki rolüne, Prof. Dr. Turgut Tok dikkat çekti.



Dr. Himmet Büke de "Denizli ve Yöresinde Arkaik Kültür Unsurları" başlıklı bir sunum yaptı.



Çalıştayın yapıldığı Oda Tiyatrosunun salonunda fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça'nın fotoğrafları sergilendi.







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