Uşak'ın Banaz ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Karakeçili Yörükleri 120 kilometrelik kış göçünü tamamladı. Yaklaşık bin 200 keçiyi, karlı dağları aşarak kışlağa getiren çobanların zorlu yolculuğu 7 gün sürdü.

7 günde 120 kilometre kat ettiler. Bin 200'e yakın keçiyi karlı dağları aşarak kışlağa getirdiler.



Uşak Banaz'ın dağlık kesimindeki Ayvacık köyünde yaşayan yörüklerin zorlu kış göçü böyle görüntülendi.



Üçü kadın 5 Yörük çoban, yaklaşık bin 200 keçi ile birlikte günün ilk ışıklarıyla Ayvacık Köyü'nden yola çıktı.



Günde ortalama 20 kilometre yol alan çobanlar Denizli'nin Çal ilçesine 7 günde ulaşmayı başardı.



Keçiler kış boyunca kalacakları ağıllara yerleştirildi, traktörle taşınan eşyalar indirildi, kışlakta kıl çadırlar kuruldu.



Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Karakeçili Yörükleri, her yıl ilkbahar ve sonbaharda sürülerini otlakların yeşerdiği bölgelere doğru sürüyor.





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